Carpi, Poli amaro: "Ciliegina sulla torta di una stagione di m..."

Ieri si è chiuso con l'ennesima sconfitta il fallimentare campionato del Carpi. Avanti 2-0 al 'Cabassi', gli emiliani sono riusciti nell'impresa di soccombere 2-3, resuscitando un Venezia con un piede e mezzo in Serie C. Così uno sconsolato Fabrizio Poli in mixed zone: "Credo che si sia raggiunto l’apice - riporta parlandodisport.it -, toccato il fondo, abbiamo messo la ciliegina sulla torta di un anno di m… C’è un motivo se siamo retrocessi e chiudiamo ultimi in classifica. Dopo il 2-0 ci siamo seduti, pensando chissà cosa, forse di gestire il vantaggio. C’è poco da dire, avremmo voluto chiudere con una vittoria nonostante la retrocessione acquisita, per i nostri tifosi e per il mister. Ci metto la faccia sempre non perché sono il capitano, ma perché Carpi per me è una casa, andare sotto la curva a fine partite è il minimo. Meritiamo ogni loro pensiero brutto o positivo che sia quest’anno. E’ stato un fallimento totale, retrocediamo mestamente senza mai aver nemmeno lottato per provare a uscire dalle posizioni basse della classifica, questo è quello che mi fa più male. Abbiamo vissuto la Serie A, tornare in C non sarà facile, tutti conosciamo la difficoltà di quel campionato. Uscirne non sarà semplice, fa malissimo. Futuro? Ora ho bisogno di metabolizzare questa delusione, poi ci sarà tempo e modo per parlarne e capire cosa sia la cosa migliore da fare”.