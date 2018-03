Carpi, Poli: "Cesena sfida salvezza da non sbagliare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Carpi Fabrizio Poli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida salvezza contro il Cesena: “La squadra sta bene, gli allenamenti procedono per il meglio e siamo pronti per affrontare la sfida contro il Cesena, non vediamo l'ora di scendere in campo dopo due rinvii. Sappiamo che sarà dura e che andremo a giocare in un ambiente importante e in uno stadio molto caldo con una curva che spinge la squadra per 90 minuti. In più la squadra ha lo spirito battagliero di Castori, un mister che conosciamo bene e a cui Carpi deve molto, sarà un piacere affrontarlo da avversario. È una sfida salvezza in cui dobbiamo ottenere il massimo e dove prevarrà la squadra che riuscirà a essere più stretta e compatta. - continua Poli come riporta il sito del club emiliano - La classifica e il calendario fitto? Abbiamo due gare in meno degli altri e le posizioni perse sono inevitabili, abbiamo una rosa molto numerosa e il tour de force delle prossime settimane sapremo affrontarlo al meglio”.