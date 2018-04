Carpi, Poli: "Oggi non abbiamo avuto la forza di vincerla"

© foto di Federico De Luca

Le dichiarazioni di capitan Fabrizio Poli dopo Carpi-Avellino 0-0: "Il raggiungimento del traguardo dei 50 punti è molto importante, questa per noi è stata un’annata difficile perché abbiamo cambiato tantissimo in estate con tante colonne che sono andate via. Siamo soddisfatti di aver raggiunto il nostro obiettivo con 4 giornate d’anticipo, ora cercheremo di onorare al meglio questo finale di campionato. Oggi non c’è stata la gamba giusta per vincere, dopo l’espulsione loro non abbiamo avuto la forza di metterli in difficoltà. Speriamo di essere più arrembanti rispetto alle ultime uscite, nella prossima partita vogliamo fare bella figura contro l’Empoli che ha vinto il campionato meritandolo”, riporta il sito ufficiale del club.