© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Poli, difensore del Carpi, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Ascoli. "Per l'ennesima volta abbiamo regalato un gol sull'unico tiro degli avversari, spesso purtroppo non siamo assistiti dalla fortuna. Avremmo meritato di vincere. E' il momento più difficile da quando sono qui, l'atteggiamento nostro è cambiato e dobbiamo crederci fino alla fine. Marsura era a terra psicologicamente dopo l'errore di Cosenza, gli siamo stati vicini come a quelli che hanno sbagliato i rigori in questa stagione. Castori è un maestro di calcio e di vita da seguire in questo finale di campionato".