Carpi, Poli: "Umiliante essere la peggior difesa. Serve una reazione"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara il capitano del Carpi Fabrizio Poli ha parlato della corsa salvezza spiegando di credere nell’impresa: “Credo sia scontato dire che non possiamo più sbagliare, che non dipenderà solo da noi, ma contro il Pescara dobbiamo provare a vincere e basta, tirando fuori quel qualcosa che si è visto raramente in questa stagione. Non possiamo più permetterci di spegnere la luce dopo aver subito un gol come successo a Lecce. Chi lotta per salvarsi deve sempre reagire e dare il doppio, ma noi non ci stiamo riuscendo, ci manca quello spirito che ci ha contraddistinto negli ultimi anni. - continua Poli come riporta Parlandodisport.it - Sarà un piacere ritrovare Memushaj, che era uno dei nostri punti di forza e ora lo è del Pescara, e anche mister Pillon con cui sfiorammo i play off il primo anno di Serie B. Col Pescara dovremo essere corti e attenti, evitando di commettere i soliti errori, soprattutto prendendo lezione dall’andata quando perdemmo a causa di due disattenzioni. Peggior difesa? Umiliante, da difensore è umiliante e disarmante. Negli anni avevamo dimostrato che la fase difensiva era la nostra arma in più, quest’anno stiamo commettendo troppi errori”.