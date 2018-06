Carpi, preso l'attaccante olandese Van der Heijden

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Carpi, in attesa di trovare l'accordo per trattenere Federico Melchiorri in Emilia, ha rafforzato il proprio reparto offensivo con l'olandese Dennis van der Heijden, classe '97 dell'Almere City, club di seconda divisione olandese. Il giocatore, che può agire sia da esterno sia da prima punta, nell'ultima stagione ha segnato sette reti in 28 presenze ed è stato visionato a lungo dallo staff biancorosso che si è convinto a portarlo in Italia. Lo riferisce Il Resto del Carlino in edicola.