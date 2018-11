Carpi, ritorno alla vittoria e mini striscia positiva. In attesa del Lecce

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Carpi iniziano a vedersi i frutti del lavoro di Fabrizio Castori, chiamato al capezzale del club emiliano per compiere l’ennesimo miracolo in terra emiliana. I biancorossi non solo sono tornati alla vittoria dopo due mesi dall’ultima volta (25 settembre in casa del Perugia) e col medesimo risultato (0-1 in trasferta, questa volta a Padova), ma sono riusciti anche a dare continuità ai due pareggi precedenti portando a tre la striscia positiva e uscendo per la prima volta dalla zona retrocessione diretta. Non certo la svolta, ma un buon segno di vita che ora ha bisogno di nuovi stimoli per provare a risalire ancora la classifica. Certo domenica prossima al Cabassi, che attende ancora la prima vittoria stagionale, arriva un Lecce terzo e lanciatissimo in classifica che non è proprio l’avversario più abbordabile per provare a dare continuità e magari finalmente tornare a vincere fra le mura amiche. I pareggi contro Crotone e Benevento, due big anche se in difficoltà, possono però dare buone indicazioni a Castori per provare il colpo grosso contro i salentini.