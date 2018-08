Carpi, Romairone: "Mio padre mi ha dato consigli sulla piazza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorno di presentazione in casa Carpi, col giovane attaccante Alessandro Romairone (18) che ha detto: "Carpi è una piazza che conosco grazie a mio padre. Stiamo facendo carriere separate, ma ovviamente mi ha dato consigli per trovarmi bene qui fin da subito. Spero di fare bene e di soddisfare ciò che chiede il mister. Questa è la mia prima stagione nel calcio dei grandi dopo gli anni nel settore giovanile, con la vittoria del Viareggio col Sassuolo come punto più alto, quindi il cambio lo sto sentendo ed è tosto. Ho trovato un gruppo solido, conoscevo già qualche ragazzo prima di arrivare”, le sue parole.