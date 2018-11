Carpi, Sabbione: "Contenti per la continuità che diamo ai risultati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post partita nel match contro il Padova, Alessio Sabbione ha commentato: "Siamo contenti per la continuità che stiamo dando ai risultati. E' una vittoria importantissima che ci dà tanta fiducia. Se è scattato qualcosa nelle ultime partite? No, noi stiamo lavorando come sempre e i risultati ora ci stanno dando ragione. Le cose vanno meglio quando scendiamo in campo con il giusto atteggiamento. La condizione fisica è migliorata e questo ci aiuta. Da trequartista a difensore centrale? Da difensore mi trovo molto bene, così come da mediano".