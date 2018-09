Carpi, Sabbione: "Importante il ritorno di Castori, i risultati arriveranno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le dichiarazioni di Alessio Sabbione dopo il pareggio arrivato tra Carpi e Brescia: "C’è rimpianto per il risultato perché ci tenevamo tanto oggi a vincere. Ma siamo contenti della partita che abbiamo giocato, continuando con questo atteggiamento arriverà presto anche la vittoria. Personalmente sono tornato a giocare nel mio ruolo e mi viene più facile giocare lì in mezzo al campo. Il ritorno del mister ci ha dato la carica che ci serviva, abbiamo ritrovato il giusto atteggiamento e così arriveranno anche i risultati. Loro giocavano con un centrocampo a tre e noi eravamo in due a coprire trenta metri di campo ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro sia in fase di copertura che di costruzione del gioco".