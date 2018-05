Carpi, Sabbione: "Salvezza era l'obiettivo. Futuro? Qui sto bene"

Alessio Sabbione, difensore del Carpi, ha parlato in conferenza stampa in vista degli ultimi impegni stagionali. "Un bilancio della nostra stagione? E’ stata un’annata positiva. Non abbiamo più obiettivi di classifica da raggiungere, ma vogliamo provare a vincere le ultime due partite. Giudico positiva anche la mia stagione personale, il mister mi ha usato in tanti ruoli e sono contento per quello che ho fatto. Sono contento delle 30 presenze raccolte, spero di arrivare a 32 con le ultime due gare stagionali. Quest’anno ho lavorato molto sul mio atteggiamento in campo e con l’esperienza penso di essere cresciuto. Come squadra abbiamo dato tutto, abbiamo provato a raggiungere i play-off quando siamo stati lì vicino, ma siamo soddisfatti per la salvezza che era l’obiettivo stagionale. A volte abbiamo peccato di continuità, ma non dobbiamo rimproverarci niente. Può essere mancata un po’ di esperienza perché in estate sono partiti tanti giocatori e sono arrivati molti giovani, ma il gruppo è cresciuto molto nel corso dell’anno. Pachonik votato miglior difensore della B? Se lo merita, ha sempre dato il massimo e ha molte qualità. Può diventare uno dei difensori più forti, magari non solo in Serie B. Il mio futuro? Ho ancora due anni di contratto, qui mi trovo bene. Vedremo a fine stagione, ora resto concentrato per provare a vincere le ultime due partite”, le sue parole.