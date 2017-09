Carpi, Saric: "Dedico questo debutto in B alla mia famiglia"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Carpi Dario Saric ha parlato al Resto del Carlino dopo l'esordio in Serie B raccontando anche la storia della sua famiglia: “Sono nato a Cento dove i miei genitori sono arrivati qualche anno prima scappando dalla guerra in Bosnia. Mio padre era rimasto ferito gravemente e per salvargli la vita lo hanno portato in Italia. - spiega il giovane centrocampista - Per questo la mia famiglia è la cosa più importante che ho e per questo ho voluto dedicare ai miei genitori il debutto in Serie B”.