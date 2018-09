Carpi, scarico per i calciatori utilizzati a Perugia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Seduta pomeridiana per il Carpi nella giornata di giovedì 27 settembre. Il gruppo ha svolto un riscaldamento a secco, poi la squadra è stata divisa in due gruppi: i calciatori utilizzati a Perugia hanno svolto un lavoro di scarico, gli altri hanno disputato una partita su due tempi. Pezzi ha svolto un allenamento differenziato sul campo. Venerdì 28, vigilia di Spezia-Carpi, rifinitura in mattinata