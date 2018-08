Carpi, se parte Machach può arrivare Jaadi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' ancora da definire, in casa Carpi, il futuro dell'attacante Zinedine Machach, per il quale sono in atto colloqui tra gli emiliani e il club di appartenenza del classe '92, il Napoli, per una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Ma se il calciatore dovesse salutare i biancorossi, ecco che è già pronto il sostituto: Nabil Jaadi, attaccante marocchino classe 1996 di proprietà dell'Udinese. Che piace anche al Cittadella.

A riferire la notizia è gianlucadimarzio.com.