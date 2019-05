Carpi, se sarà stagione low cost in panchina andrà Riolfo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A Carpi, dopo l’addio di Stefano Bonacini, si sta ragionando su quale futuro attende il club biancorosso con diverse ipotesi sul piatto come riporta Il Resto del Carlino. Due le principali: l’arrivo di un compratore o una stagione low cost affidata a un fiduciario dell’ex patron. Nel primo caso il nome caldo è quello di Claudio Lazzaretti che da Correggio poterebbe con sé Cristian Serpini come allenatore. Nel secondo caso invece il mister in pole position sarebbe Giancarlo Riolfo, reduce dall’esperienza alla Torres.