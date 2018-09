Carpi, sei mesi senza vittorie. Vacilla un record di 90 anni fa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Carpi è scattato l'allarme rosso dopo un inizio fortemente negativo (tre sconfitte in altrettante gare con nove reti al passivo) che allunga un'astinenza dalla vittoria che dura ormai da sei mesi e 13 partite. L'ultimo successo degli emiliani risale infatti al 29 marzo scorso, poi quattro pareggi e ben 9 sconfitte nelle 13 gare successive. Numeri allarmanti come sottolinea la gazzetta di Modena con il rischio di eguagliare il record negativo di quattro sconfitte nelle prime quattro di campionato datato addirittura 1928-29.