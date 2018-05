Carpi, Serraiocco: "Bel debutto. Futuro? Vorrei restare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Cottadella, il giocatore del Carpi Federico Serraiocco ha parlato del suo debutto: "Il debutto in campionato di oggi è una bella soddisfazione, mi sono allenato tutto l’anno con un gruppo affiatato. Sono contento per questa possibilità. La gara è stata bloccata contro una squadra che gioca insieme da anni. Abbiamo avuto qualche occasione per vincere come il tiro di Jelenic alla fine del primo tempo o il gol annullato a Sabbione che vorrei rivedere. Ci tenevamo a chiudere con una vittoria in casa, ma è anche importante non aver perso. Il bilancio è molto positivo, abbiamo tutti la coscienza pulita. Noi portieri siamo contenti per Colombi perché ha dimostrato di essere il miglior portiere della Serie B. Il mio futuro? Sono in scadenza di contratto, vorrei restare ma deve decidere la società. In estate sono partiti giocatori molto forti che negli ultimi anni hanno centrato i risultati che tutti conosciamo. I nuovi sono arrivati con tante motivazioni per raggiungere la salvezza. Abbiamo dato tutto, non c’è stata la forza di fare l’allungo per i play-off ma non ci siamo mai fatti risucchiare in zona play-out”.