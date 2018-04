Carpi, sfida alla Pro Vercelli per Vano dell'Arzachena

Nell'ottima stagione dell'Arzachena, che ha raggiunto ieri da neopromossa la salvezza nel Girone A di Serie C, si è messo in mostra l'attaccante classe '91 Michele Vano, autore di otto reti nella sua stagione di debutto tra i professionisti. In scadenza di contratto, secondo quanto riportato da TuttoC.com, sul giocatore vi è l'interesse di numerosi club tra cadetteria e Lega Pro, con contatti già avviati tra l'entourage del giocatore e Bassano, Robur Siena, Piacenza, Pro Vercelli e Carpi.