Dopo la retrocessione in Serie C il Carpi si appresta a salutare due vere e proprie bandiere come Fabrizio Poli e Lorenzo Pasciuti. Il primo, che ha ancora un contratto in essere, è arrivato nella società emiliana nel 2010 e vi è restato fedele (salvo sei mesi nel 2015) fino a oggi risultando il quinto calciatore più presente del club; il secondo, in scadenza, invece è al Carpi dal 2009 (uno dei primi acquisti dell’era Bonacini) e oltre a essere il quarto di sempre per presenze, è entrato nella storia degli emiliani – e del calcio italiano – essendo l’unico calciatore ad aver segnato con la stessa maglia in tutte le categorie dalla Serie D alla Serie A. I due, come riporta Il Resto del Carlino, hanno salutato nei giorni scorsi i tifosi, segno che la loro avventura in terra emiliana è all’ultimo atto.