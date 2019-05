© foto di Federico De Luca

Domani il Carpi saprà quale sarà il suo destino dopo la retrocessione in Serie C. Alle ore 10:30 infatti è prevista la conferenza stampa del patron Stefano Bonacini che illustrerà i propri piani futuri e quali progetti portare avanti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena il passaggio di consegne sembra inevitabile anche se non si sa ancora in quali modalità e quali tempi. Di certo l’iscrizione alla prossima Serie C non è in discussione anche se si fa sempre più strada l’ipotesi di un low profile con un budget fortemente ridotto per la prossima stagione.