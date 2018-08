Carpi, si lavora per trattenere Machach: rientro a Napoli non è scontato

In casa Carpi è da chiarire la situazione legata a Zinedine Machach, centrocampista che il Napoli ha prestato agli emiliani per il campionato di Serie B ma protagonista - una settimana fa - di un litigio all'interno dello spogliatoio della squadra di mister Marcello Chezzi. La Gazzetta di Modena in edicola scrive che il patron biancorosso Stefano Bonacini sta lavorando affinché l'ex Tolosa possa restare ancora a Carpi, senza dunque anticipare il rientro di Machach a Castel Volturno.