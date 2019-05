Carpi, si pensa già alla C. Molti i rientri per fine prestito

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In attesa che il patron del Carpi Stefano Bonacini esponga pubblicamente il suo pensiero sul futuro del club emiliano, la Gazzetta di Modena fa il punto su quella che potrebbe essere la rosa che il prossimo anno affronterà la Serie C. Molti giocatori ceduti in prestito in questo campionato dovrebbero fare ritorno alla base. Fra questi M'Bala Nzola (di rientro dal Trapani), Daniele Giorico (di rientro dalla Virtus Verona), Lamine Fofana (di rientro dalla Fermana), Andrea Petrucci (di rientro dalla Vis Pesaro), Cristian Carletti, Bachir Manè e Alex Rolfini (di rientro dal Gozzano)