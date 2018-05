Carpi, sirene inglesi per Pachonik: ci sono Aston Villa e Southampton

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il sondaggio invernale da parte del Watford per il terzino destro del Carpi Tobias Pachonik tornano a suonare forti le sirene dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino il tedesco classe '95 sarebbe finito nel mirino di Southampton e Aston Villa che avrebbero già effettuato alcuni sondaggi con il suo procuratore. L'idea del club emiliano è però quella di trattenere il calciatore per un altro anno, forti di un contratto in scadenza nel 2020, per far salire la valutazione di Pachonik, che piace anche a Fiorentina e Udinese, ma di fronte a un'offerta importante potrebbero lasciar partire il calciatore già nella prossima finestra di mercato.