Ultime notizie sul Carpi, riportate dal sito ufficiale del club biancorosso. Gruppo al completo, escluso il lungodegente Piu, all’allenamento di giovedì 22 novembre, quando la squadra ha svolto esercitazioni tattiche e una partita in famiglia sul campo sintetico dello Stefanini di Soliera. Venerdì 23 è in programma la rifinitura in mattinata, con partenza per Padova nel pomeriggio.