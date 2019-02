© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio alla crisi senza fine del Carpi che non riesce a raddrizzare la propria stagione restando ancorato al fondo della classifica (penultimo a quota 18 punti, uno in più del Padova fanalino di coda) nelle pagine della Gazzetta di Modena. “Tra errori in campo e nella programmazione, infortuni e rigore sbagliati, la stagione del Carpi non riesce proprio a prendere una piega diversa. A Brescia si sono verificati gli ennesimi segnali negativi: dopo l’infortunio di Colombi e Rizzo, quello di Di Noia, poi il rigore sbagliato da Arrighini, le amnesie difensive e il penultimo posto dopo la vittoria del Livorno sul Cosenza. - si legge come riporta Parlandodisport.it - Ma gli ostacoli si sono accavallati già ad inizio stagione: il cambio di ds e dg, un mercato condizionato dalla cessione di Mbakogu (saltata) al Leeds e il mancato riscatto di Melchiorri, fino alla scelta fin troppo azzardata di Chezzi. Con l’ingresso di Mustacchio a Brescia sono 31 i giocatori utilizzati dal Carpi, ma i risultati non cambiano proprio”.