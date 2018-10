Carpi, Stefanelli: "Contro il Cosenza dobbiamo voltare pagina"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Carpi Stefano Stefanelli intervistato dalla Gazzetta di Modena ha parlato del momento del club emiliano in vista dello scontro diretto contro il Cosenza: “Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle gare con Brescia e Perugia, sopratutto dal punto di vista dell'atteggiamento, ma dobbiamo voltare subito pagina. Contro il Cosenza giochiamo una partita importantissima e mi aspetto una reazione. Mister Castori è una garanzia, non lo scopro certo io. Bisognava dare la cossa e così è stato. - conclude Stefanelli – Tutino? Si è detto tutto, non c'è nulla da aggiungere”.