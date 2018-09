Carpi, Stefanelli: "Fiducia in Chezzi ma si era rotto qualcosa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Assieme a Fabrizio Castori presso la sala stampa di casa Carpi ha preso la parola anche il ds degli emiliani Stefano Stefanelli: “Ringraziamo mister Chezzi per il lavoro fatto in questi due mesi davvero intensi - si legge su ParlandoDiSport.it -. Il tecnico è stato messo sempre nelle condizioni migliori per poter esprimere le proprio idee ma forse qualcosa si era rotto e non c’erano più i presupposti per continuare un percorso serenamente. Inutile negarvi che queste sconfitte iniziavano a preoccupare anche noi ma abbiamo sempre mostrato la nostra fiducia allo staff tecnico. Rispettiamo la scelta di Chezzi e per questo ci siamo lasciati in maniera consensuale. Abbiamo scelto Castori per i motivi che tutti voi già conoscete, è ciò che ci serve in questo momento. Da qui deve iniziare un nuovo campionato per noi. Non ci saranno cambiamenti nello staff, Bortolas resta nei panni di collaboratore cosi come tutti gli altri. A Castori si aggiungono anzi Bocchini, vice allenatore, e suo figlio nei panni di match analyst”.