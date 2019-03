© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne della Gazzetta di Modena arrivano alcune dichiarazioni di Stefano Stefanelli, dg del Carpi sul momento della formazione allenata da Fabrizio Castori: “La sconfitta di Cosenza brucia, ma non bisogna pensare agli errori, bensì aumentare l’autostima. Quelli dei rigori è evidentemente un lato emotivo che non si riesce ad allenare, dovremo superare anche questo tipo di carenza. Ma non sono d’accordo con chi dice che a causa di questi rigori sbagliati abbiamo perso diversi punti. Nel caso di Cosenza, è vero, abbiamo pero un punto, ma in precedenza sono stati commessi davvero troppi errori per poter appigliarci solo ai rigori. Ora dobbiamo pensare all’Ascoli, mancano ancora tante partite e nulla è perduto. Saranno tutte battaglie da affrontare con le nostre caratteristiche, quelle dell’intensità e della lotta. Non c’è nulla di scontato, pensiamo solo a pedalare forte”.