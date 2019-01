Carpi, Stefanelli: "Mi aspetto uno scatto. Machach? Sarà protagonista"

Intervistato da Il Resto del Carlino il direttore generale del Carpi Stefano Stefanelli ha fatto un bilancio del girone d’andata del club emiliano e affrontato i temi del mercato: “L’andata non può essere positiva visto che abbiamo chiuso a 17 punti, ci sono state delle difficoltà, abbiamo commesso degli errori e questo ha fatto sì che la nostra classifica sia precaria. Pensavo che avremmo fatto un po' meglio e ora mi aspetto uno scatto nel girone di ritorno. Nelle ultime gare i numeri dicono che abbiamo fatto bene, ma ora inizia un nuovo campionato dove tutti si rinforzeranno e i punti varranno triplo. - continua Stefanelli – Machach? È ancora al 50% secondo me, ha ancora tantissimo di inespresso e sono certo che sarà protagonista nel girone di ritorno. Mercato? Rolando e Kresic sono giocatori su cui stiamo lavorando forte, ma ancora non ci sono le firme. In uscita abbiamo parecchio giocatori da valutare. Dei quattro portieri uno partirà certamente così come Ligi a cui conviene cercare un club dove possa avere più spazio. Saric? Presto parleremo con lui e i suoi agenti per capire quale sia la situazione migliore per lui e per noi”.