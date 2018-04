Carpi, tensione fra Poli e i tifosi. Poi il giocatore si scusa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aria tesa in casa Carpi dopo la sconfitta di Ascoli. Al termine della gara infatti i tifosi hanno allontanato i giocatori biancorossi che si stavano recando sotto la curva ricevendo in risposta un gestaccio da parte di Fabrizio Poli. Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi che su Facebook hanno scritto: “Fabrizio Poli, il tuo gesto è stato davvero orrendo, fatto oltretutto da un capitano. 900 km fatti anche oggi”. A breve giro di posta è arrivata però la replica, sempre attraverso i social, del difensore che ha cercato di ricomporre la frattura: “Dopo ogni partita siamo i primi ad essere delusi, non solo se il risultato è negativo, ma soprattutto se la prestazione non è stata adeguata. Essendo il capitano di questa squadra le responsabilità le sento in gran parte mie. Scrivo per chiedere scusa se qualcuno si è sentito offeso dal mio gesto, ma voglio precisare che ho semplicemente allargato le braccia e chiesto il perché ci stavate respingendo, pur sapendo che la prestazione non era stata buona. Quindi, ripeto, se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa pubblicamente”.