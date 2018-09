Carpi troppo brutto per essere vero. Terzo ko di fila

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un “Carpi troppo brutto per essere vero” è quello visto nelle prime tre uscite di campionato secondo i colleghi della Gazzetta di Modena, ma anche per il neo tecnico emiliano Marcello Chezzi che al termine della sconfitta (la terza in tre gare) per 4-1 contro l'Hellas Verona ha commentato in maniera laconica: “Non salvo nulla, male sotto tutti gli aspetti. Abbiamo fatto un passo indietro e le gambe non girano”. Finora l'unico a salvarsi in casa biancorossa è l'esterno Enej Jelenic che però sembra predicare nel deserto e non è adeguatamente assistito dai compagni. Contro il Brescia, altro club partito col freno a mano tirato, serve una scossa per rimettere la stagione sui binari giusti.