Carpi, una squadra in partenza in questa finestra di mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saranno nove o dieci, praticamente un’intera squadra, i giocatori destinati a lasciare il Carpi in questa finestra di mercato per far posto poi a qualche acquisto mirato per puntare alla salvezza. Lo scrive il Resto del Carlino facendo il punto della situazione in uscita: Fantacci e Piu sono prossimi a tornare all’Empoli per fine prestito dopo aver trovato pochissimo spazio; dei quattro portieri attualmente in rosa uno fra Serraiocco e Sambo partirà sicuramente visto che le gerarchie sono abbastanza chiare e in ottica futura si punta su Piscitelli. In uscita ci sono anche l’attaccante Van der Heijden, legato da un contratto fino al 2021 con opzione, e il difensore Barnofsky, contratto fino a fine stagione con opzione per i due anni successivi, che si proverà a piazzare all’estero (club olandesi e belgi sul primo) o in Serie C. Via a titolo definitivo anche il difensore Ligi, che piace al Pisa, e il centrocampista Giorico, che ha estimatori in Serie C, mentre Saric sarà ceduto solo in prestito. In bilico infine la posizione di Frascatore che potrebbe alla fine anche restare.