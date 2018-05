Carpi, Valzania primo obiettivo per la prossima stagione

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Anche se la matematica ancora non condanna il Carpi a rinunciare al sogno playoff, per la formazione emiliana è già arrivato il momento di iniziare a pensare al futuro. Iniziando dal calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, ad esempio, il primo obiettivo della società Stefano Bonacini sarebbe Luca Valzania, centrocampista dell'Atalanta attualmente in prestito al Pescara.