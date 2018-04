Carpi-Venezia, le formazioni ufficiali: moduli quasi speculari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moduli quasi speculari per i due tecnici Calabro e Inzaghi. Il primo schiera Jelenic a supporto di Melchiorri con Calapai e Pachonik sugli esterni e Garritano-Pasciuti mezzali; il secondo si affida all'attacco pesante Litteri-Geijo in avanti con Fabiano-Stulac-Falzerano cerniera centrale e Frey-Garofalo sugli esterni. Queste le formazioni di Carpi e Venezia in campo alle 17:30:

Carpi (3-5-1-1): Colombi; Brosco, Ligi, Poli; Pachonik, Garritano, Mbaye, Pasciuti, Calapai; Jelenic; Melchiorri. Allenatore Antonio Calabro

Venezia (3-5-2): Vicario; Cernuto, Domizzi, Modolo; Frey, Fabiano, Stulac, Falzerano, Garofalo; Geijo, Litteri. Allenatore Filippo Inzaghi