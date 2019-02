© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le dichiarazioni di Mattia Vitale dopo Carpi-Verona 1-1:

“Prima di questa partita credo che tutti avremmo firmato per un pareggio contro una squadra forte come il Verona, adesso invece c’è rammarico perchè abbiamo fatto una bella partita e avremmo meritato di più. Se continueremo a fare prestazioni come quella di oggi arriveranno anche le vittorie”.

“Le occasioni sprecate? Non ci sta girando bene a livello di fortuna, bisogna concretizzare queste occasioni perché non possiamo pensare di far gol solo mettendo il pallone all’incrocio dei pali. Siamo stati sfortunati, ma con questa mentalità torneremo a vincere”.