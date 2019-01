© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Vitale, centrocampista arrivato a Carpi in prestito dalla SPAL, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato dal club emiliano: "Il giorno in cui il direttore della Spal mi ha detto della possibilità di venire a Carpi ho accettato subito, poi ci è voluto qualche giorno per le carte burocratiche. Lascio la Serie A, dove speravo di avere un po’ di spazio in più ma è difficile in una squadra che si deve salvare, e ho tanta voglia di giocare. Sono comunque contentissimo dell’esperienza alla Spal, una società seria che mi ha fatto crescere anche umanamente. Quando ho incontrato il Carpi da avversario, a Cesena, mister Drago ci aveva allenato per una settimana su intensità e cattiveria perchè il Carpi è sempre stata una squadra tignosa. In questi due giorni di allenamenti col gruppo mi è sembrato di ritrovare queste caratteristiche. Castori mi ha chiesto subito delle mie condizioni fisiche perché non gioco da tanto. Gli ho detto che sono qui con la massima umiltà, che ho voglia di giocare e di mangiarmi il campo, di lottare con i miei compagni per raggiungere il nostro obiettivo. Il mio ruolo principale è la mezz’ala ma ho giocato anche mediano davanti alla difesa e ho giocato anche in un centrocampo a due a fianco di un mediano più di forza”.