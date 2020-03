Carraro: "Mi alleno con le bottiglie come pesi. Voglio tornare in campo e aiutare il Perugia"

Il centrocampista del Perugia Marco Carraro intervistato da alcuni quotidiani locali ha parlato dei propri allenamenti casalinghi durante questo periodo di piena emergenza causata dal Coronavirus: “Uso scatole e bottiglie come pesi, rispettando il programma e senza correre all’aperto. Sono qui con la mia ragazza e il mio cane, mentre da me a Dolo la situazione è più pesante e critica anche se i miei stanno bene. Però sono segregati in casa e hanno il terrore di uscire, spero che le cose migliorino, ma ora è fondamentale rispettare le regole della sicurezza. - continua Carraro parlando del Perugia – Siamo partiti bene, ma poi sono venute a mancare alcune certezze e ci sono stati alti e bassi. Però siamo riusciti a vincere dopo il periodo difficile, era importante specie per il morale, sempre sperando di riprendere. Futuro? Penso solo al Perugia e a contribuire a uscire da questa situazione, a gennaio ho voluto fortemente restare in questa piazza. Devo dare il meglio per questo club e il resto verrà di conseguenza”.