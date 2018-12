© foto di Giuseppe Scialla

Il patron della Casertana Giuseppe D’Agostino oggi pomeriggio incontrerà il sindaco Carlo Marino per consegnargli la squadra. “Non torno indietro ha confermato lascio le chiavi al primo cittadino affinché sia garante delle trattative per la cessione della società. Mantengo gli impegni fino al 30 giugno, porterò a termine il campionato. Se nel frattempo nessuno si sarà fatto avanti non iscriverò la Casertana al prossimo torneo. - spiega D’Agostino come riporta Il Mattino - Se qualcuno vorrà subentrare in corsa sono a disposizione, a condizione che mi sostituisca le fideiussioni bancarie prestate all'atto di iscrizione a questo campionato, altre condizioni le valuteremo alla presentazione di eventuali offerte, ma sia chiaro ogni trattativa dovrà avvenire davanti al sindaco, nella massima trasparenza".