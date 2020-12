Caso Cosenza-Salernitana, il club calabrese ricorre in appello contro l'omologazione del risultato

Non si chiuderà con il rigetto da parte del Giudice Sportivo di Serie B la battaglia del Cosenza in merito al match contro la Salernitana, omologato con il risultato di 1-0 per i campani nonostante le presunte irregolarità al momento dell’ingresso in campo del centrocampista dei calabresi Ba durante il match (l’arbitro aveva fatto riprendere il gioco non sincerandosi dell’uscita di Bruccini dal terreno di gioco e lasciando dunque i Lupi in campo per qualche istante in 12 uomini). Stando a quanto riportato da Cosenza Channel il club calabrese avrebbe infatti deciso di ricorrere in appello contro questa decisione.