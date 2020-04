'Caso Stellone', Madonia (avv. Ascoli): "Seguite le procedure. Andremo al Collegio Arbirale"

Pietro Madonia, avvocato dell’Ascoli, è intervenuto dalle colonne del Corriere dell’Adriatico per fare il punto della situazione sul ‘caso Stellone’: “Stellone è stato sollevato dall’incarico, la società inoltre non ha mai attivato azioni tese a ledere l’immagine del tecnico, abbiamo provato a trovare un accordo, adesso andremo davanti al Collegio Arbitrale. Rotella (avvocato del tecnico) parla di danni d’immagine? Fa riferimento al licenziamento ma non è così. A questo punto che sarà il Collegio Arbitrale a decidere se il contratto va risolto come diciamo noi. Non avevamo altra scelta. L’Ascoli calcio ha rispettato tutte le procedure. Si creerà un precedente? Qualcuno dovrà pur crearlo, qui si sta parlando di imprenditori che mettono soldi nel calcio e che stanno pagando uno scotto enorme”.