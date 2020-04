'Caso Stellone', Patron Ascoli: "Sto curando gli interessi della società che rappresento"

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport Massimo Pulcinelli, numero uno dell’Ascoli, è intervenuto in merito al ‘caso Stellone’ nato dopo la fine del rapporto con il tecnico ex Palermo e Frosinone: “Quello che bisogna capire è che il tema centrale si chiama Covid-19. Parliamo di un evento straordinario che ha comportato il superamento delle norme vigenti per ogni tipo di contratto. Non ci sono eccezioni. Sto leggendo dichiarazioni di tanti avvocati e ci tengo a precisare che non ho la presunzione di avere ragione. Sto semplicemente curando gli interessi della società che rappresento e che oggi, cosi come le altre, non ha più entrate e sta subendo danni per un ammontare di molti milioni. Usciremo tutti sconfitti da questa situazione, quindi ad essere penalizzato non è il solo Stellone”