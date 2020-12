Caso tamponi, i Nas di Milano nei laboratori di Lodi e Pavia: la precisazione del Monza

In merito alle notizie emerse su più organi stampa circa l'indagine dei carabinieri del Nas di Milano sul laboratorio San Giorgio di Lodi e Pavia, nel quale per i test molecolari anti Covid-19 si servono diverse società calcistiche professionistiche, il Monza - chiamato in causa - fa sapere di aver svolto tutto in modo regolare: nella confusione che si continua a creare fra tamponi molecolari e tamponi rapidi, il club brianzolo comunica che il Dott. Cristiano Fusi, al centro dell'indagine e iscritto nel registro degli indagati, è estraneo a quelli svolti dalla stessa società, eseguiti comunque al laboratorio San Giorgio.