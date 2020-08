Castori e la salernitana "alla trapanese". Sei giocatori pronti a seguire il tecnico

Fabrizio Castori è un uomo pratico. Il suo calcio non sarà dei più spettacolari, ma se il Trapani nella Serie B appena conclusa ha potuto coltivare il sogno di una salvezza impossibile fino a qualche settimana fa è solo per merito del tecnico ex Carpi e del suo lavoro. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Mattino, sono numerosi i giocatori già avuti in Sicilia che la Salernitana sta trattando per la prossima stagione. Dal centrocampista Gregorio Luperini all'attaccante Stefano Pettinari, passando per Moses Odjer che rientrerebbe a Salerno come giocatore bandiera, Tomasz Kupisz, laterale polacco di proprietà del Bari, Alessandro Buongiorno difensore del Torino e Marco Carnesecchi talentuoso portiere scuola Atalanta.