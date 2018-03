Castori, il feeling con Cesena ha radici antiche: lieto fine da scrivere

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie B: dalle 16.00, ogni 20 minuti, l'analisi di uno dei 22 protagonisti

IL TREND - La storia d'amore tra Fabrizio Castori e il Cesena è di quelle belle, che affondano le radici nel tempo. Dopo le stagioni belle di inizio anni 2000, tanto girovagare e poi una storia altrettanto felice costruita a Carpi. Quest'anno, il ritorno da subentrante, al posto di Camplone: la media punti è rimasta pressoché uguale. Le difficoltà e l'obiettivo, chiamato salvezza, anche.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Come per molti suoi colleghi, tutto passa dalla salvezza. I bianconeri al momento sarebbero ai playout, salvarsi è l'obiettivo di questa squadra dall'inizio alla fine della stagione. Difficile dire cosa succederà: il feeling con la piazza c'è, il finale, lieto oppure no, è tutto da scrivere.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 50%