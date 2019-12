Castori riparte da Trapani. La salvezza nel mirino e qualche dubbio tattico

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ricomincia dal medesimo obiettivo, ovvero la salvezza, l'avventura in Serie B di Fabrizio Castori. Il tecnico di San Severino Marche è infatti da poche ore il nuovo tecnico del Trapani, fanalino di coda della cadetteria. Un'avventura, quella del 65 allenatore protagonista della prima storica promozione in Serie A del Carpi, che arriva a sei mesi di distanza dal divorzio dopo il secondo matrimonio con il club emiliano. Una separazione, questa, sancita dal mancato raggiungimento della salvezza e il conseguente ritorno in Lega Pro dopo sei anni di lontananza.

Dimenticare quel fallimento contribuendo alla salvezza della compagine siciliana sarà, dunque, l'obiettivo personale di Castori che dovrà però cercare di adattare al meglio la squadra al proprio credo tattico. Statistiche alla mano, infatti, il Trapani sotto la guida del precedente tecnico Francesco Baldini ha sempre giocato con il 4-3-3- o in alternativa il 4-3-1-2 (o 2-1). Idee tattiche ben diverse da quelle di Castori che tradizionalmente utilizza il 4-4-1-1. In questo senso il mercato di gennaio arriva decisamente a proposito.