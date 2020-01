Castori: "Voglio un Trapani folle. Mercato? Ci stiamo rinforzando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro l’Ascoli, che segna l’avvio del girone di ritorno e il rientro dopo la pausa invernale, il tecnico del Trapani Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa della strada che deve intraprendere la squadra da qui a fine stagione: “Inizia un corsa nella quale bisogna essere folli, e per folli intendo coraggiosi. Non dobbiamo guardare chi abbiamo di fronte, ma solo essere il Trapani, una squadra di matti. E poi vedremo dove andremo giocando sempre con il coltello fra i denti. - continua Castori come riporta Trapanigranata.it - Mercato? La società sa bene chi deve tenere, voglio giocatori che hanno fame e che vogliono emergere. Ci stiamo rinforzando e c’è la possibilità che vengano degli argentini (Rossi, Vadalà e Pizzini NdR), ma dovete parlarne con la società”.