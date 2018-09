Catania, Avellino, Entella: tra oggi e domani altre sentenze in arrivo

Le sentenze non finiscono mai. Ieri il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto la richiesta di riaprire la B a 22 squadre, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore.

OGGI ALLE 14 IL TFN SUL CATANIA -

Alle 14 è atteso il verdetto del Tribunale Federale Nazionale sul ricorso del Catania, unica società ad avere seguito la strada che il CONI ha indicato come corretta a livello procedurale. Grande incertezza sull'esito: in caso di vittoria degli etnei, potrebbero tornare in B anche Novara e Siena, ma il campionato cadetto è già iniziato e non è detto che il TFN possa incidere sul suo svoglimento.

OGGI ANCHE IL CASO CHIEVO-CESENA

Sempre oggi, il Collegio di Garanzia del CONI deciderà il caso relativo a Chievo-Cesena. Cruciale anche per la Serie B: in prima istanza, il Chievo era stato "salvato" per una questione procedurale, e il Cesena penalizzato con un -15 da scontarsi in un futuro che non ci sarà mai. I clivensi rischiano una penalizzazione sul campionato in corso, mentre se il Cesena sarà penalizzato per la scorsa stagione a beneficiarne potrebbe essere la Virtus Entella, che in questo caso sarebbe riammessa in un campionato di B a 20 squadre.

DOMANI L'AVELLINO AL TAR

La riammissione è l'obiettivo anche dell'Avellino. Che bussa alle porte del TAR Lazio: dopo aver esaurito i gradi della giustizia sportiva, gli irpini chiedono di essere riammessi in Serie B per evidente disparità di trattamento. I margini vi sarebbero: la FIGC, soltanto lo scorso 30 agosto, ha infatti invitato Palermo e Lecce a presentare una nuova fideiussione, perché quella targata Finworld non è accettabile. Ebbene, l'Avellino è stato escluso proprio per aver presentato (in seconda battuta) la stessa garanzia.