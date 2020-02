vedi letture

Catania, Lucarelli ufficialiazza Bojinov al Pescara: “Fatto quel che potevamo”

Nel post gara della semifinale di Coppa Italia Serie C il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha praticamente annunciato che Valeri Bojinov non arriverà in terra etnea: “Stamattina alle 10.30 ho ancora ricevuto una sua chiamata. - riporta Tuttoc.com - Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Non ci sono rimasto male, sono orgoglioso che ci abbia pensato fino alla fine”.