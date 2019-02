© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi il Catania ha presentato il suo nuovo tecnico Walter Novellino. Queste le parole del tecnico in conferenza: “Quando ho sentito Catania non ho avuto alcun dubbio, credo fortemente in questa squadra nonostante il momento di difficoltà. Bisogna giocare queste ultime partite come fossero finali, sono convinto che si può fare benissimo. La squadra ha bisogno di autostima, perché dal punto di vista tattico la situazione è accettabile. Poi questo Catania è una squadra di serie B che si trova nella terza serie per motivi strani e sono venuto qui perché questa piazza merita molto di più. Capisco l’abbattimento dell’ambiente in questo momento, ma dobbiamo scalare questa montagna. - continua Novellino – Modulo? Nel mio passato c'è il mio 4-4-2, ma i moduli al momento non sono importanti, bisogna lavorare sulla testa dei giocatori. Questa è una squadra costruita bene, siamo in una struttura di serie A. Il contesto della serie C però è diverso, avere cali di tensione non è ammesso".