Cellino contro Marinelli: "Tivoli mai piaciuta. Non meritavamo di perdere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta col Frosinone non va giù a Massimo Cellino, presidente del Brescia che non le manda a dire neanche a Marinelli, arbitro della gara. Ecco quanto riportato dal Giornale di Brescia: "Non meritavamo di perdere. A me Tivoli (il luogo di provenienza del fischietto di giornata, ndr) non è mai piaciuta. Se resto fiducioso? Alla grande. E vedrete che l’anno prossimo con questa squadra voliamo".

Sui tifosi.

"Sono rimasto colpito dall’incitamento del pubblico, c’è una curva da serie A e prometto che cercheremo di essere alla sua altezza il più breve tempo possibile".